Голливудская звезда обратился с просьбой к французской Лиге 2

Тимоти Шаламе обратился к французской Лиге 2, пишет Footmercato.

Американский актер с французскими корнями сделал это во время промокампании второй части Дюны.

Он попросил лигу выкладывать хайлайты матчей после их окончания. Сейчас Лига 2 выкладывает видео с обзором всех поединков лишь по окончании тура.

Шаламе является болельщиком Сент-Этьена и не всегда успевает смотреть матчи, а ждать видео с обзором иногда приходиться очень долго.

Отметим, что "зеленые" сейчас занимают седьмую строчку в Лиге 2, отставая на 12 очков от первого места.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ одолел Сосьедад в рамках Лиги чемпионов.

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