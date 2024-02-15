Голливудская звезда обратился с просьбой к французской Лиге 2
Тимоти Шаламе хочет пораньше смотреть обзоры матчей любимой команды.
Тимоти Шаламе обратился к французской Лиге 2, пишет Footmercato.
Американский актер с французскими корнями сделал это во время промокампании второй части Дюны.
Он попросил лигу выкладывать хайлайты матчей после их окончания. Сейчас Лига 2 выкладывает видео с обзором всех поединков лишь по окончании тура.
Шаламе является болельщиком Сент-Этьена и не всегда успевает смотреть матчи, а ждать видео с обзором иногда приходиться очень долго.
Отметим, что "зеленые" сейчас занимают седьмую строчку в Лиге 2, отставая на 12 очков от первого места.
Ранее также сообщалось, что ПСЖ одолел Сосьедад в рамках Лиги чемпионов.
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