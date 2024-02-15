Лидер Тоттенхэма повредил палец во время стычки с партнером по сборной

Сон Хын Мин сцепился с Ли Кан Ином.

Футбольная ассоциация Южной Кореи подтвердила, что Сон Хын Мин получил расположение в сборной.

Напомним, нападающий пропустил три матча Тоттенхэма, а матч против Брайтона начал со скамейки запасных. А когда вышел, зрители увидели забинтованные пальцы корейца.

Как оказалось, Сон сцепился с партенером по сборной Ли Кан Ином во время партии в настольный теннис.

Игрок Тоттенхэма играл вместе со старшими партнерами, когда подошла молодежь, которая тоже хотела сыграть. Группы что-то не поделили, Сон сцепился с Ли и получил в результате вывих пальца.

Интересно, что позднее Ли Кан Ин принес официальные извинения в социальных сетях за свое поведение. Игрок пообещал больше не ссориться со старшими.

Ранее также сообщалось, что Кривцов может сменить клубную прописку.

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