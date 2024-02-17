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Рэшфорд выставил на аукцион разбитый в аварии Rolls Royce

Автомобиль продается "за копейки", если сранивать с его изначальной стоимостью.
Сегодня, 13:45
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

Нападающий Манчсетер Юнайтед Маркус Рэшфорд готов избавиться от роскошного Rolls Royce, после того как разбил его в аварии.

Как сообщает The Sun, футболист сборной Англии выставил свое авто на онлайн-аукционе. Уже 11 человек изъявили желание приобрести машину. Самая высокая ставка пока составляет 152 500 фунтов стерлингов. 

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Цена Rolls Royce Wraith Black Badge составляет около 700 тысяч фунтов.

Рэшфорд решил продать авто после того, как в сентябре прошлого года он столкнулся с другим транспортным средством, за рулем которого находилась 74-летняя женщина. Тогда никто не пострадал. 

Полицейские, прибывшие на место происшествия, проверили обоих водителей на содержание алкоголя, но никто не был задержан. Женщина не поехала больницу.

Отмечается, что разбитый автомобиль требует ремонта на сумму не менее 100 000 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что форварда МЮ в очередной раз оштрафовали за неправильную парковку.

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