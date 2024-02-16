Форварда МЮ в очередной раз оштрафовали за неправильную парковку
Маркус Рэшфорд снова попал в неприятную ситуацию, связанную с его автомобилем.
Форварда МЮ заметили в Хейли, графство Чешир, где он снимал штрафной талон за неправильную парковку со своего McLaren 765LT.
Футболист оставил свой суперкар на тротуаре прямо на двойной желтой линии. Штраф за подобное нарушение - 60 фунтов.
Похоже, у Рэшфорда какие-то проблемы со знанием правил парковки, всего неделю назад игрок получил такой же штраф, когда неверно припарковался около ресторана.
А еще раньше в Сети вирусилось видео, как Маркус спешит к своему авто, около которого автоинспектор выписал штраф за неправильную парковку.
Ранее также сообщалось, что лидер Вулвс стал целью английских грандов.
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