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Арсенал и Тоттенхэм поспорят за лидера Вулверхэмптона

Нету попал в сферу интересов лондонцев.
Сегодня, 15:51
Педру Нету / Getty Images
Педру Нету / Getty Images

Вулверхэмптон нацелился на крупную прибыль от продажи своего вингера Педру Нету. Об этом сообщает The Standard.

Клуб планирует запросить за 23-летнего португальца свыше 60 миллионов фунтов, что превысит сумму трансфера Матеуша Нунеша в Манчестер Сити на 53 миллиона фунтов прошлым летом.

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Данная сделка может стать рекордной для клуба. Интерес к игроку проявляет Арсенал, где главный тренер Микель Артета является поклонником Нету.

Отметим, Тоттенхэм и Ливерпуль также в числе претендентов на приобретение игрока.

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