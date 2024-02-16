Арсенал и Тоттенхэм поспорят за лидера Вулверхэмптона

Вулверхэмптон нацелился на крупную прибыль от продажи своего вингера Педру Нету. Об этом сообщает The Standard.

Клуб планирует запросить за 23-летнего португальца свыше 60 миллионов фунтов, что превысит сумму трансфера Матеуша Нунеша в Манчестер Сити на 53 миллиона фунтов прошлым летом.

Читай также: Арсенал планирует расстаться с тремя игроками ради летних трансферов

Данная сделка может стать рекордной для клуба. Интерес к игроку проявляет Арсенал, где главный тренер Микель Артета является поклонником Нету.

Отметим, Тоттенхэм и Ливерпуль также в числе претендентов на приобретение игрока.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!