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Брентфорд - Ливерпуль 1:4 обзор матча и результат игры 17.02.2024

Салах и компания без проблем добыли три очка.
Сегодня, 16:30
ФК Ливерпуль / Getty Images
ФК Ливерпуль / Getty Images

В субботу, 17 февраля, в рамках 25-го тура АПЛ Брентфорд принимал Ливерпуль. Матч завершился победой гостей со счетом 4:1.

В первом тайме болельщики смогли увидеть всего один гол. Отличился на 35-й минуте форвард мерсисайдцев Дарвин Нуньес.

Уже во второй половине игры Алексис Макаллистер двоил преимущество своей команды, а вернувшийся на поле Мохамед Салах довел счет до разгромного.

К счастью для хозяев, их лидер и форвард Айвен Тоуни сумел "размочить" данный результат, но в концовке Коди Гакпо все же снова огорчил Бренфорд.

Статистика матча 25-го тура АПЛ Брентфорд - Ливерпуль

Брентфорд - Ливерпуль 1:4
Голы: Тоуни, 75 - Нуньес, 35, Макаллистер, 55, Салах, 68, Гакпо, 86

Ожидаемые голы (XG): 0.53 - 1.51
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 5 - 7
Фолы: 3 - 16

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль брентфорд АПЛ

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