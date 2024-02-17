Брентфорд - Ливерпуль 1:4 обзор матча и результат игры 17.02.2024
В субботу, 17 февраля, в рамках 25-го тура АПЛ Брентфорд принимал Ливерпуль. Матч завершился победой гостей со счетом 4:1.
В первом тайме болельщики смогли увидеть всего один гол. Отличился на 35-й минуте форвард мерсисайдцев Дарвин Нуньес.
Уже во второй половине игры Алексис Макаллистер двоил преимущество своей команды, а вернувшийся на поле Мохамед Салах довел счет до разгромного.
К счастью для хозяев, их лидер и форвард Айвен Тоуни сумел "размочить" данный результат, но в концовке Коди Гакпо все же снова огорчил Бренфорд.
Статистика матча 25-го тура АПЛ Брентфорд - Ливерпуль
Брентфорд - Ливерпуль 1:4
Голы: Тоуни, 75 - Нуньес, 35, Макаллистер, 55, Салах, 68, Гакпо, 86
Ожидаемые голы (XG): 0.53 - 1.51
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 5 - 7
Фолы: 3 - 16
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