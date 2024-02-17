Ньюкасл - Борнмут: обзор и результат матча чемпионата Англии

"Сороки" смогли сравнять уже в компенсированное арбитром время.

В рамках 25-го тура чемпионата Англии Борнмут на выезде встретился с Ньюкаслом.

"Вишни", которые ни разу не побеждали в последних 5 матчах, доминировали в первом тайме игры и имели несколько хороших моментов благодаря усилиям главного бомбардира команды Доминика Соланке, но забить гол не удалось.

Англичанин отметился забитым мячом уже после перерыва, а именно на 51-й минуте, но уже через несколько минут его партнеры "привезли" себе пенальти, с которого Энтони Гордон сравнял счет.

Коллектив Андони Ираола еще успел выйти вперед на 69-й минуте, однако, удержать победу гостям не удалось, ведь на 90+1 минуте на поле появился Мэтт Ритчи, а уже на 90+2 вингер вновь восстановил паритет.

На 90+4 спасать игру вышел новичок Борнмута Энес Унал, но турецкому нападающему не хватило времени, чтобы что-то создать на поле и счет так и не изменился.

Что касается игры украинца Ильи Забарного, то он провел на поле весь матч, но записал свое имя в протокол только желтой карточкой.

Статистика матча чемпионата Германии Ньюкасл - Борнмут

Ньюкасл - Борнмут 2:2

Голы: Гордон, 58, Ритчи, 90+2 - Соланке, 51, Семеньо, 69

xG: 2.53 - 2.16

Удары: 17 - 12

Удары в створ ворот: 5 - 7

Владение мячом: 62% - 38%

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