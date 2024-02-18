Турецкий клуб стал участником консорциума City Football Group

Турецкий Истанбул Башакшехир стал очередным участником City Football Group.

Пресс-служба столичного коллектива объявила о присоединении к группе клубов, которые принадлежат владельцам Манчестер Сити. Башакшехир стал 13-ым клубом в составе консорциума.

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Также в City Football Group входят американский Нью-Йорк Сити, испанская Жирона, французский Труа, итальянский Палермо и несколько менее известных клубов из Европы, Южной Америки и Азии.

Отметим, что Истанбул сейчас идет на 9 позиции чемпионата Турции, имея 34 очка в своем активе.

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