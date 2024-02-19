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Легенда Арсенала считает, что Саутгейт должен взять на Евро молодого таланта МЮ

У Кобби Майну все больше фанатов.
Сегодня, 00:58
Кобби Майну / Getty Images
Кобби Майну / Getty Images

Бывший форвард Арсенала Иан Райт остался в восторге от выступления Кобби Майну.

18-летний хавбек МЮ провел на поле все 90 минут в матче против Лутона, и оставил после себя приятные впечатления.

Экс-нападающий сборной Англии считает, что Гарет Саутгейт обязан вызвать Майну в команду на Евро-2024.

"Майну должен играть в сборной Англии. Такой зрелости в хаотичных условиях мы давно не видели у английских футболистов. Я восхищаюсь каждый раз, когда смотрю его игру", – написал Райт в Твиттере.

Ранее также сообщалось, что Эшуорт дал добро на переход в МЮ.

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