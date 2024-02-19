Тен Хаг раскритиковал арбитров за отношению к хавбеку МЮ

Удаление бразильца в матче с Лутоном было бы несправделивым.

Эрик тен Хаг считает несправедливым отноешния арбитров к Каземиро, пишет 90Min.

Напомним, в матче с Лутоном бразилец получил раннюю желтую карточку и был на грани удаления ближе к концовке первого тайма, потому в перерыве хавбека заменили.

Подобная ситуация в МЮ не нова, арбитры довольно жестоко реагируют на фолы Каземиро, бразилец пропустил семь игр МЮ из красных карточек. В Реале такое было лишь дважды, но ни одной прямой красной.

Тен Хаг заявил, что бразилец получил незаслуженную желтую карточку в первом эпизоде, но вот во втором да, бразильца уже можно было удалять, но это было бы несправедливо.

Ранее также сообщалось, что шансы МЮ подписать защитника Эвертона сильно выросли.

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