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Футбол

Пау Лопес: Мы не достойны носить форму Марселя

Голкипер клуба очень жестко прокомментировал последние результаты команды.
Сегодня, 16:22
Пау Лопес / Getty Images
Пау Лопес / Getty Images

Голкипер Марселя Пау Лопес очень жестко отреагировал на поражение своей команды от Бреста.

Сам испанец из-за повреждения не принимал участия в матче, однако разделил вину с партнерами за последние результаты команды.

Лопес заявил, что впервые за все пребывание в Марселе почувствовал себя недостойным носить футболку клуба. Он признал, что вина за результаты лежит на игроках и именно они должны исправить ситуацию.

"Мы не заслуживаем права носить футболки Марселя. Все кончено. Больше никаких оправданий, довольно. Мы сами влипли в это д****о и теперь должны взять все в свои руки. Впереди еще три месяца игр, они будут очень трудными.

Нужно быть честными. Впервые с тех пор, как я пришел в Марсель, я думаю о том, что мы недостойны носить эту форму. Бывшие игроки, такие как Стив Манданда и Димитри Пайет продемонстрировали, как это нужно делать. Нам стоит взять все в свои руки.

Можно говорить о футболе, повторять по пять-шесть раз одно и то же, но я устал рассуждать и оправдываться. Я сказал об этом в раздевалке, мы все в одной лодке, хватит оправданий.

Я не хочу, чтобы кто-то говорил: "у меня там-то болит, я не хочу играть…". Хватит. Если у нас такой менталитет, нам всем стоит уйти, мы не можем продолжать здесь играть. Это не может так продолжаться, город этого не заслуживает, президент этого не заслуживает, никто этого не заслуживает" – приводит слова испанца RMC Sport.

Ранее также сообщалось, что Марсель сменил главного тренера.

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