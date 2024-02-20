Автор победного гола в финале Чемпионата мира 1990 года умер в возрасте 63 лет
У Андреаса Бреме остановилось сердце.
Немецкий футбол понес уже вторую невосполнимую потерю в этом году.
Чемпион мира и автор победного гола в финале ЧМ-1990 Андреас Бреме умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщила его семья.
Причиной смерти Андреаса стала остановка сердца. Экс-футболист ушел из жизни в своем доме в Мюнхене вчера ночью, 19 февраля.
На клубном уровне Бреме защищал цвета мюнхенской Баварии, миланского Интера, Сарагосы и Кайзерслаутерна.
Напомним, в начале января в возрасте 78 лет скончался обладатель Золотого Мяча Франц Бекенбауэр.
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