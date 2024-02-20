Гвардиола извинился перед игроком, которого публично обвинял в наборе лишнего веса
Испанец попросил прощения у Кэлвина Филлипса.
Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал слова Келвина Филлипса, который обиделся на него за публичные обвинения в наборе лишнего веса.
По словам испанца, он сожалеет о сделанном. Пеп извинился перед своим экс-подопечным за неподобающее поведение.
"Да, я извиняюсь. Раз в восемь лет - это не так уж и плохо. Но мне очень жаль. Я извиняюсь перед ним.
Я говорил с ним перед тем, как прокомментировать это", - сказал Гвардиола.
Отметим, что эпизод, о котором идет речь произошел после возвращения Филлипса в стан Ман Сити с Чемпионата мира 2022 года.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!