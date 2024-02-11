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Экс-подопечный Гвардиолы раскритиковал его за отношение к себе

Калвин Филлипс считает, что не надо было выносить в публичную плоскость его проблемы с физической формой.
Сегодня, 22:34
Келвин Филлипс и Пеп Гвардиола / Getty Images
Келвин Филлипс и Пеп Гвардиола / Getty Images

Хавбек Вест Хэма Калвин Филлипс, который принадлежит Ман Сити, раскритиковал главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы за его отношение к нему.

Филлипсу не понравилось, что испанец после ЧМ-2022 рассказал о том, что он находится в плохой физической форме и имеет лишний вес. Келвин считает, что это можно было решить иначе.

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"Думаю, самое сложное было, когда после чемпионата мира Пеп вышел к журналистам и сказал, что у меня лишний вес. Он был прав, но есть разные способы сказать о таком. 

Я не спорил с ним, но это, очевидно, стало большим ударом по моей уверенности в себе и повлияло на то, как я чувствовал себя в Сити. Моя семья тоже была недовольна этой ситуацией, особенно мама.

Говорил ли я с Гвардиолой, чтобы исправить ситуацию? Эм... нет. Я просто подставил щеку", - приводит слова Филлипса The Times.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Келвин Филлипс

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