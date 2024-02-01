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Гвардиола назвал претендентов на титул АПЛ

Испанский специалист считает, что за трофей борются много команд.
Сегодня, 17:21
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

"Я думаю, что их не только три. Тоттенхэм и Астон Вилла все еще в гонке. Все может измениться.

Когда я смотрю на игру Арсенала, мне кажется, что они контролируют многие аспекты игры, и это очень похоже на игру Ливерпуля".

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"В каждом матче они играют лучше соперника. Конечно, они могут проигрывать, но они лучше. Я знаю, насколько они сильны, но все же мы здесь и хотим продолжать побеждать. Важно, что мы все еще в игре.

Мы выполнили свою работу, и теперь нам предстоит встретиться с командой, против которой в прошлом сезоне мы не смогли взять ни одного очка. Против них нам всегда было очень трудно. Мы идем от одной игры к другой – посмотрим, что получится", – сказал испанец в интервью клубному сайту.

Напомним, после 21 тура Манчестер Сити занимает второе место, набрав 46 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Пеп Гвардиола

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