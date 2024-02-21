Капитан Лутона показал установленный под кожу дефибрилятор
Том Локьер был на грани смерти.
Капитан английского Лутона Том Локьер в рамках 17-го тура чемпионата Англии в матче против Борнмута пережил остановку сердца.
Сейчас защитник показал, где установлен у него дефибриллятор и как через грудную клетку к сердцу тянется провод.
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По словам футболиста, батарея в приборе рассчитана на 10 лет.
Отметим, что Локьер рассказал, что "был мертвым 2 минуты 40 секунд".
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