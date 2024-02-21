Капитан Лутона показал установленный под кожу дефибрилятор

Том Локьер был на грани смерти.

Капитан английского Лутона Том Локьер в рамках 17-го тура чемпионата Англии в матче против Борнмута пережил остановку сердца.

Сейчас защитник показал, где установлен у него дефибриллятор и как через грудную клетку к сердцу тянется провод.

Читай также: "Не надо торопиться": Эриксен обратился к игроку Лутона, пережившему остановку сердца

По словам футболиста, батарея в приборе рассчитана на 10 лет.

Отметим, что Локьер рассказал, что "был мертвым 2 минуты 40 секунд".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!