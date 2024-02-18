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Капитан Лутона - об остановке сердца: Мне показалось, что я вернулся из небытия

Том Локьер еще не знает, вернется ли на поле.
Сегодня, 18:54
Том Локьер / Getty Images
Том Локьер / Getty Images

Капитан Лутона Том Локьер рассказал о своей второй остановке сердца.

Напомним, валлийский защитник потерял сознание в декабрьской игре против Борнмута. Его сердце остановилось на 2 минуты 40 секунд, и это был уже второй подобный случай.

"Это был обычный день, и как раз самое тревожное. Я чувствовал себя совершенно нормально. Я бежал к середине поля и почувствовал сильное головокружение. Я думал, что через секунду буду в порядке, но это было не так.

Я очнулся, а там уже были парамедики. Я сразу понял, что это непохоже на мой майский обморок. В прошлый раз мне показалось, что я проснулся, а в этот раз – что вернулся из небытия.

Это было сюрреалистично: я думал об этом, не имел возможности отвечать, видел, как вокруг паникуют люди. Я чувствовал, как мне ставят капельницу, и ощущения были тяжелыми. В конечном счете я пришел в себя и смог говорить. Когда я почувствовал себя нормально, то ощутил и облегчение: я жив.

Если есть шанс, что я смогу играть, то я бы хотел вернуться на поле. Я не буду делать ничего, что противоречило бы советам врачей. Пока говорить об этом рано, но я бы не стал исключать такой вариант", - цитирует Локьера The Independent.

Ранее также сообщалось, что аутсайдер АПЛ обновил сразу два антирекорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Том Локьер

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