Аутсайдер АПЛ встановив два антирекорда в одному матчі

В рамках 25-го тура чемпионата Англии Шеффилд на своем поле принимает Брайтон.

Уже на старте матча "сабли" остались в меньшинстве после удаления Мейсона Холгейта и еще до перерыва пропустили два мяча.

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Эти пропущенные голы стали для них 64 и 65 в текущем сезоне АПЛ соответственно, что является абсолютным антирекордом соревнований. Ни одна команда в истории английского чемпионата не пропускала больше голов за первые 25 туров сезона.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 0:2 в пользу Брайтона.

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