Ливерпуль обновил клубный рекорд
Матч против Бернли стал самым посещаемым для "красных".
В рамках 23-го тура чемпионата Англии Ливерпуль победил Бернли со счетом 3:1.
Этот поединок стал рекордным для "красных" по одному из показателей. Триумф над "кларетовыми" увидело самое большое количество болельщиков в истории Энфилда.
Матч посетило 59 896 зрителей. Предыдущий рекорд составлял 58 757 человек и был установлен еще 75 лет назад.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что Арсенал повторил достижение более чем 10-летней давности.
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