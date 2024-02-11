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Ливерпуль обновил клубный рекорд

Матч против Бернли стал самым посещаемым для "красных".
Вчера, 23:24
Getty Images
Getty Images

В рамках 23-го тура чемпионата Англии Ливерпуль победил Бернли со счетом 3:1.

Этот поединок стал рекордным для "красных" по одному из показателей. Триумф над "кларетовыми" увидело самое большое количество болельщиков в истории Энфилда.

Матч посетило 59 896 зрителей. Предыдущий рекорд составлял 58 757 человек и был установлен еще 75 лет назад.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Арсенал повторил достижение более чем 10-летней давности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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