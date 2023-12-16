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Стало известно состояние капитана Лутона, потерявшего сознание в матче АПЛ

Том Локьер покидал стадион, придя в себя и реагируя на окружающих людей.
Сегодня, 18:59
Том Локьер / Getty Images
Том Локьер / Getty Images

Матч 17-го тура АПЛ Борнмут - Лутон был омрачен ужасным событием.

Футболист гостей Том Локьер потерял сознание по ходу второго тайма встречи. Футболист упал на землю и к нему моментально выбежали врачи.

Как сообщает комментатор телеканала Sky Sports Гарри Тапхаус, сейчас с 29-летним валлийцем все хорошо. Доктор Борнмута рассказал Тапхаусу, что Локьер покидал стадион, будучи в сознании и реагируя на окружающих людей.

Отметим, что в карьере Тома это случается уже во второй раз. Впервые это произошло в финале плей-офф за выход в АПЛ против Ковентри.

Также стоит сказать, что было принято решение не доигрывать матч. Дата проведения остатка поединка будет объявлена позже.

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