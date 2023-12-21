Капитана Лутона, пережившего остановку сердца, выписали из больницы

Футболист продолжит восстановление у себя дома.

Капитан Лутон Таун Том Локьер был выписан из больницы и теперь он будет восстанавливаться у себя дома после пережитой остановки сердца, сообщает Sky Sports.

Локьер прошел процедуру, в ходе которой ему установили ИКД (имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор), который должен предотвратить повторения инцидента.

Напомним, что Том Локьер потерял сознание на 59-й минуте недавнего матча АПЛ против Борнмута. Затем было объявлено, что 29-летний футболист пережил остановку сердца.

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Стоит отметить, что Локьер пережил похожий случай в мае этого года во время финального матча плей-офф Чемпионшипа. Клуб заявил, что эти два инцидента не связаны между собой.

Напомним, что АПЛ объявила о переигровке матча между Лутоном и Борнмутом. Однако на данный момент остается неизвестной дата переигровки.

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