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"Не надо торопиться": Эриксен обратился к игроку Лутона, пережившему остановку сердца

Датский хавбек поддержал футболиста, который оказался в подобном к его положении.
Сегодня, 13:59
Локьер пережил остановку сердца на поле / Getty Images
Локьер пережил остановку сердца на поле / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен обратился к капитану Лутона Тому Локьеру, который пережил остановку сердца на поле во время матча 17-го тура английской Премьер-лиги с Борнмутом.

Датский хавбек, сам перенесший такой жуткий инцидент, выразил поддержку футболисту и посоветовал прислушиваться к рекомендациям врачей и не спешить с возвращением.

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"Прежде всего, надеюсь, что с ним все в порядке - держу кулаки за него. Я видел новости о том, что произошло. Надеюсь, что у него все будет хорошо.

Главное - не торопиться, и чтобы семья поддерживала. Если врачи говорят, что тебе нужно заняться чем-то другим, то нужно прислушиваться к рекомендациям.

Нет ничего, что может стать преградой, но все зависит от его самочувствия и мнения врачей. Он должен принять решение вместе со своей семьей, не надо торопиться и нужно сосредоточиться на себе", - цитирует Эриксена The Sun.

Напомним, что Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией, но позже смог вернуться на футбольное поле.

В карьере Локьера этот инцидент стал уже вторым. Ранее он потерял сознание на поле в финале плей-офф за выход в Премьер-лигу в прошлом сезоне.

В текущей кампании капитан Лутона провел в высшем дивизионе 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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