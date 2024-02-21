Финансовый отчет УЕФА: Кто из клубов заработал больше всего на продаже атрибутики

Манчестер Сити не попал в первую десятку.

Согласно последнему финансовому отчету УЕФА, Барселона заработала космическую сумму на продаже футболок и сувениров, пишет Mundo Deportivo.

Барселона опередила по прибыли с атрибутики в 2023 году все остальные клубы, и с существенным преимуществом.

На втором месте расположился Реал, а на третьем - Бавария. Что интересно, в топ-10 присутствуют минимум по одному клубу из топ-5 лиг.

При этом в список не попал Манчестер Сити, действующий чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов.

Топ-10 клубов по прибыли с продажи атрибутики:

Барселона - 179 млн евро Реал - 155 млн евро Бавария - 147 млн евро Ливерпуль - 132 млн Манчестер Юнайтед - 130 млн. ПСЖ - 97 млн Арсенал - 89 млн. Челси - 87 млн Ювентус, Тоттенхэм - 74 млн

Ранее также сообщалось, что Джим Рэтклифф официально стал совладельцем МЮ.

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