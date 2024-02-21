Финансовый отчет УЕФА: Кто из клубов заработал больше всего на продаже атрибутики
Манчестер Сити не попал в первую десятку.
Согласно последнему финансовому отчету УЕФА, Барселона заработала космическую сумму на продаже футболок и сувениров, пишет Mundo Deportivo.
Барселона опередила по прибыли с атрибутики в 2023 году все остальные клубы, и с существенным преимуществом.
На втором месте расположился Реал, а на третьем - Бавария. Что интересно, в топ-10 присутствуют минимум по одному клубу из топ-5 лиг.
При этом в список не попал Манчестер Сити, действующий чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов.
Топ-10 клубов по прибыли с продажи атрибутики:
- Барселона - 179 млн евро
- Реал - 155 млн евро
- Бавария - 147 млн евро
- Ливерпуль - 132 млн
- Манчестер Юнайтед - 130 млн.
- ПСЖ - 97 млн
- Арсенал - 89 млн.
- Челси - 87 млн
- Ювентус, Тоттенхэм - 74 млн
Ранее также сообщалось, что Джим Рэтклифф официально стал совладельцем МЮ.
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