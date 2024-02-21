iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ключевой игрок Атлетико выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Антуан Гризманн получил повреждение в матче Лиги чемпионов с Интером.
Сегодня, 17:42
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн угодил в лазарет мадридского клуба.

Французский футболист получил травму во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с миланским Интером (0:1) и был вынужденно заменен на 78-й минуте встречи.

Читай также: Интер благодаря голу Арнаутовича дожал Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Как сообщает официальный сайт "матрасников", 32-летнему игроку диагностировали растяжение связок лодыжки средней тяжести.

Сроки возвращения нападающего пока не называются, но ожидается, что он точно пропустит ближайший поединок против Альмерии в Ла Лиге 24 февраля.

Отметим, что в нынешнем сезоне Гризманн провел за Атлетико во всех турнирах 36 матчей, записав на свой счет 18 голов и семь результативных передач.

На ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Интер - Атлетико (1:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн

Статьи по теме

Победный гол Арнаутовича в обзоре матча Интер - Атлетико Победный гол Арнаутовича в обзоре матча Интер - Атлетико
Гризманн оценил вероятный переход Мбаппе в Реал Гризманн оценил вероятный переход Мбаппе в Реал
Интер благодаря голу Арнаутовича дожал Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Интер благодаря голу Арнаутовича дожал Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Интер - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Интер - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона
Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа19:48
Рэтклифф - о Гринвуде: Он футболист Манчестер Юнайтед, а мы отвечаем за футбол
Европа19:35
"Время изменить ситуацию": Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны
Украина19:34
Срна: Где бы я ни был, за мной идет война - мне стоит переехать в москву
Европа19:14
Шоу может пропустить остаток сезона
Бокс19:01
"Не думаю, что кто-то его побьет": Побежденный Усиком экс-чемпион назвал фаворита его поединка с Фьюри
НБА18:59
Даже не успел дебютировать на болотах: российский клуб разорвал контракт с экс-игроком НБА
Украина18:45
Где смотреть UPL.TV: стал известен начальный список провайдеров
Европа18:39
"Моя жизнь лучше": Гвардиола подколол журналиста во время пресс-конференции
Теннис18:35
Свитолина уступила первой ракетке мира на турнире в Дубае
Бокс18:19
"Мне есть что показать": Чжилей готов удивить в бою с Паркером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK