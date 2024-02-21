Ключевой игрок Атлетико выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Нападающий Атлетико Антуан Гризманн угодил в лазарет мадридского клуба.
Французский футболист получил травму во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с миланским Интером (0:1) и был вынужденно заменен на 78-й минуте встречи.
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Как сообщает официальный сайт "матрасников", 32-летнему игроку диагностировали растяжение связок лодыжки средней тяжести.
Сроки возвращения нападающего пока не называются, но ожидается, что он точно пропустит ближайший поединок против Альмерии в Ла Лиге 24 февраля.
Отметим, что в нынешнем сезоне Гризманн провел за Атлетико во всех турнирах 36 матчей, записав на свой счет 18 голов и семь результативных передач.
На ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Интер - Атлетико (1:0).
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