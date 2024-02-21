Интер - Атлетико 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Интер на своем поле переиграл Атлетико.

Единственный гол в поединке был забит в финальном отрезке, а его автором стал Марко Арнаутович.

Мадридский гранд за всю встречу не смог нанести хотя бы одного удара в створ, так что избежать поражения не сумел.

Видео гола и обзор матча Интер - Атлетико в Лиге чемпионов:

Интер - Атлетико 1:0

Гол: Арнаутович, 79

Интер: Зоммер - Павар, де Врей, Бастони - Дармиан (Думфрис, 70), Мхитарян (Фраттези, 73), Барелла, Димарко (Аугусто, 69) - Чалханоглу - Мартинес (Санчес, 89), Тюрам (Арнаутович, 46)

Атлетико: Облак - Молина (Барриос, 69), Витсель, Хименес (Савич, 46), Эрмосо (Мандава, 68), Лино - Льоренте, Де Пауль, Коке, Сауль Ньигес (Мората, 55) - Гризманн (Корреа, 78)

Предупреждения: Фраттези, Аугусто - Эрмосо, Савич, Мората

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