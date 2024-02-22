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Сборная Испании продлила контракт с тренером, с которым выиграла Лигу наций

Луис де ла Фуэнте поведет команду на ЧМ-2026.
Сегодня, 15:40
Луис де ла Фуэнте / RFEF.es
Луис де ла Фуэнте / RFEF.es

RFEF объявила о продлении контракта с Луисом де ла Фуэнте.

Испанский наставник останется во главе сборной Испании до чемпионата мира 2026 года включительно.

Напомним, что де ла Фуэнте возглавил команду в декабре 2022 года после ухода Луиса Энрике. Под его руководством "фурия роха" выиграла Лигу наций.

Все под руководством испанца сборная провела десять матчей, из которых выиграла восемь.

Ранее также тренер Порту ответил на критику Микеля Артеты.

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