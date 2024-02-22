Тренер Порту ответил Артете на слова о том, что его команда не хотела играть

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау ответил на претензии Микеля Артеты.

Напомним, Порту добыл сенсационную победу, а испанец послде матча заявил, что тяжело играть против команды, которая не хочет играть в футбол.

Консейсау в ответе не остался, и заявил, что пока Арсенал хочет играть, Порту хочет побеждать.

"Это мнение. Они хотели играть, мы хотели побеждать.

Артета – воспитанник Пепа Гвардиолы, самого титулованного тренера в мире. Они думают, что лучший способ победить соперников – больше владеть мячом, но это зависит от команды и ее игроков.

У нас было 40% владения мячом, что не является скандалом. Я был бы не против иметь 30% и выиграть. Все зависит от того, что вы делаете с мячом в рамках стратегии для забивания голов", – приводит слова Консейсау Goal.

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