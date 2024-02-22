Гвардиола рассказал, о чем он мечтает до завершения карьеры

Испанский специалист Пеп Гвардиола рассказал о своих дальнейших планах.

По словам наставника Ман Сити, до завершения карьеры он хотел бы потренировать сборную на "большом турнире".

"Я был бы рад потренировать национальную команду на Чемпионате мира или Европы до того, как я завершу карьеру тренера", - цитирует слова Пепа издание ESPN Brazil.

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола потроллил журналиста на своей пресс-конференции .

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