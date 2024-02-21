"Моя жизнь лучше": Гвардиола подколол журналиста во время пресс-конференции

Главное, чтобы никто не принял слова испанца очень близко к средцу.

Манчестер Сити добыл непростую победу над Брентфордом (1:0) в перенесенном матче АПЛ.

Единственный гол встречи на свой счет записал Эрлинг Холанд, который попал под критику после неудачного выступления в игре с Челси (1:1).

После поединка с "пчелами" главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола встал на защиту своего подопечного. Испанец сказал, что в молодости он не был журналистом, но его друг посоветовал ему не критиковать топовых нападающих.

Это воспоминание заставило одного из журналистов на пресс-конференции задать вопрос, а что не так с жизнью журналиста, на что у тренера нашелся оригинальный ответ.

"Я тренер, моя жизнь лучше вашей, так что... Поэтому я хотел стать тренером и не хотел стать журналистом. Но ничего личного", - цитирует Пепа Daily Mail.

Pep Guardiola's HILARIOUS reaction to being asked 'what is wrong with being a journalist?' 😆 pic.twitter.com/8GI3h0exu8 — Mail Sport (@MailSport) February 21, 2024

За счет победы в этой игре Манчестер Сити поднялся на второе место таблицы АПЛ, имея в активе 56 очков, что на один балл меньше, чем у лидера в лице Ливерпуля.

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