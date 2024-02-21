iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Моя жизнь лучше": Гвардиола подколол журналиста во время пресс-конференции

Главное, чтобы никто не принял слова испанца очень близко к средцу.
Сегодня, 18:39
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Манчестер Сити добыл непростую победу над Брентфордом (1:0) в перенесенном матче АПЛ.

Единственный гол встречи на свой счет записал Эрлинг Холанд, который попал под критику после неудачного выступления в игре с Челси (1:1).

После поединка с "пчелами" главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола встал на защиту своего подопечного. Испанец сказал, что в молодости он не был журналистом, но его друг посоветовал ему не критиковать топовых нападающих.

Это воспоминание заставило одного из журналистов на пресс-конференции задать вопрос, а что не так с жизнью журналиста, на что у тренера нашелся оригинальный ответ.

"Я тренер, моя жизнь лучше вашей, так что... Поэтому я хотел стать тренером и не хотел стать журналистом. Но ничего личного", - цитирует Пепа Daily Mail.

За счет победы в этой игре Манчестер Сити поднялся на второе место таблицы АПЛ, имея в активе 56 очков, что на один балл меньше, чем у лидера в лице Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Манчестер Сити АПЛ Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд

Статьи по теме

Новый совладелец Манчестер Юнайтед: У клуба не лучшая организация, мы это исправим Новый совладелец Манчестер Юнайтед: У клуба не лучшая организация, мы это исправим
Эдерсон повторил клубный рекорд Ман Сити Эдерсон повторил клубный рекорд Ман Сити
Гвардиола: На прошлой неделе у Холанда умерла бабушка Гвардиола: На прошлой неделе у Холанда умерла бабушка
Роналду вывел Ан-Наср в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов Роналду вывел Ан-Наср в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона
Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Другие страны22:03
Роналду вывел Ан-Наср в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов
Лига Чемпионов22:00
Порту - Арсенал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа21:58
Основной конкурент Лунина вернулся к тренировкам с командой после тяжелой травмы
Лига Чемпионов21:55
Наполи - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
НБА21:44
Парень, потерявший ногу из-за аварии при участии игрока Майами, подал на него в суд
Лига Чемпионов21:28
Зинченко остался вне заявки Арсенала на матч Лиги чемпионов с Порту
21:00
PUMA FIT: FOREVER.FASTER від олімпійських призерів
Лига конференций20:58
Лига конференций-2023/24: Маккаби Хайфа прошел Гент в раунде плей-офф
Европа20:57
Зидан не исключает возможность возглавить Баварию
Европа20:54
Новый совладелец Манчестер Юнайтед: У клуба не лучшая организация, мы это исправим
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK