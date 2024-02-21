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Гвардиола: На прошлой неделе у Холанда умерла бабушка

Пеп рассказал о семейной утрате, которая всколыхнула одного из лучших футболистов его команды.
Сегодня, 09:20
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В рамках перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии Ман Сити благодаря голу Эрлинга Холанда победил Брентфорд.

Испанец Пеп Гвардиола поделился мыслями об игре своего подопечного, а также рассказал, что на днях норвежец перенес семейную утрату.

"Никогда, никогда не критикуйте своего лучшего бомбардира, он вас заткнет.

Рано или поздно, Эрлинг Холанд оказывается в нужном месте.

Он вернулся из двухмесячного отпуска, прошлая неделя была для него невероятно тяжелой, он потерял бабушку... и он снова начал забивать голы", - сказал наставник "горожан".

Напомним, ранее стало известно, почему матч против Брентфорда пропустил Кевин де Брюйне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд

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