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Футбол

Стало известно, почему де Брюйне пропустил последний матч Ман Сити

Бельгиец почувствовал дискомфорт перед началом поединка.
Сегодня, 08:28
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

В рамках перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии Ман Сити не без проблем одолел Брентфорд.

В данном поединке не сумел сыграть один из ключевых игроков "горожан" Кевин де Брюйне. По словам Пепа Гвардиолы, бельгийца решили поберечь из-за дискомфорта в подколенном сухожилии.

"Он в порядке, с ним все хорошо, это была скорее профилактика. Он сказал, что некомфортно чувствует себя, поэтому врачи сказали не рисковать", - сказал Гвардиола

Стоит сказать, что именно из-за травмы подколенного сухожилия, из-за которой пришлось делать операцию, де Брюйне пропустил первую половину этого с

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне

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