Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 обзор матча и результат игры 20.02.2024

Во вторник, 20 февраля, в рамках перенесенного 18-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал Брентфорд. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил форвард "горожан" Эрлинг Холанд. Норвежец отличился на 71-й минуте.

Таким образом, после 25-ти туров АПЛ Манчестер Сити занимает второе место, набрав 56-ю очками.

В свою очередь Брентфорд идет на 14-й строчке с 25-ю баллами.

Статистика матча 18-го тура АПЛ Манчестер Сити - Брентфорд

Манчестер Сити - Брентфорд 1:0

Гол: Холанд, 71

Ожидаемые голы (XG): 2.41 - 0.38

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 22 - 6

Удары в створ: 8 - 2

Фолы: 10 - 8

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