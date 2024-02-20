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Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 обзор матча и результат игры 20.02.2024

"Горожане" дожали во втором тайме соперника.
Вчера, 23:23
Манчестер Сити - Брентфорд / Getty Images
Манчестер Сити - Брентфорд / Getty Images

Во вторник, 20 февраля, в рамках перенесенного 18-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал Брентфорд. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил форвард "горожан" Эрлинг Холанд. Норвежец отличился на 71-й минуте.

Таким образом, после 25-ти туров АПЛ Манчестер Сити занимает второе место, набрав 56-ю очками.

В свою очередь Брентфорд идет на 14-й строчке с 25-ю баллами.

Статистика матча 18-го тура АПЛ Манчестер Сити - Брентфорд

Манчестер Сити - Брентфорд 1:0
Гол: Холанд, 71

Ожидаемые голы (XG): 2.41 - 0.38
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 22 - 6
Удары в створ: 8 - 2
Фолы: 10 - 8

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Манчестер Сити АПЛ

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