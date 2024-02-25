Бенфика с Трубиным добыла очередную победу в чемпионате Португалии

"Орлы" на этот раз обыграли Портимоненсе.

В воскресенье, 25 февраля, в рамках 23-го тура чемпионата Португалии Бенфика принимала Портимоненсе. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.

Лиссабонцы отправили все четыре забитых мяча в ворота соперника во второй половине игры. Героем встречи стал Рафа Силва, который оформил дубль и отдал один ассист, еще по голу записали на свой счет Анхель Ди Мария и Давид Нерес.

Отметим, украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел на поле в старте, совершив за 90 минут один сейв.

Таким образом, после 23-х туров чемпионата Португалии Бенфика занимает первое место с 58-ю очками, а Портимоненсе идет 14-м, набрав 22 балла.

Статистика матча Бенфика - Портимоненсе чемпионата Португалии

Бенфика - Портимоненсе 4:0

Голы: Рафа Силва, 55, 75, Нерес, 57, Ди Мария, 59

Ожидаемые голы (xG): 3.29 - 0.29

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 18 - 9

Удары в створ: 12 - 1

Угловые: 7 - 1

Фолы: 11 - 6

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