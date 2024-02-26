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Тренер Жироны назвал задачу команды на следующий сезон

Мичел высказался об изменениях стратегии клуба.
Сегодня, 20:50
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел высказался о планах команды.

По словам наставника, каталонцы не должны думать о выживании, а задуматься об еврокубках.

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"Я надеюсь, что следующий сезон будет еще более сильным и хорошим для нас. Что больше не будет стоять вопрос о вылете и мы быстро наберем нужное количество очков для безопасности в таблице. Я считаю, что Жирона не должна останавливаться на достигнутом, то есть на рекордном количестве пунктов в Ла Лиге в истории клуба.

Выход в еврокубки будет невероятным вызовом, это мечта, особенно Лига чемпионов. Этого можно добиться, если показывать лучшую версию себя", - приводит слова Мичела Marca.

В текущем сезоне Жирона идет на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что три представителя АПЛ проявляют интерес к Довбику.

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