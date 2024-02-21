"Время изменить ситуацию": Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны

Украинец мотивирует команду к возвращению на победный путь.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков прокомментировал безвыигрышную серию своей команды.

После трех матчей чемпионата всего с одним набранным очком украинец призвал вернуться на победный путь, сделав это в ближайшем поединке Ла Лиги с Райо Вальекано, который состоится в понедельник, 26 февраля.

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"Время изменить текущую ситуацию на победный путь. Давай сделаем это в понедельник", - написал Цыганков в Instagram.

Напомним, что на данный момент Жирона с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего Реала на шесть баллов и опережая на два пункта Барселону.

Ранее сообщалось, что тренер Жироны определился с клубом на следующий сезон.

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