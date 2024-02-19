Атлетик - Жирона 3:2 обзор матча и результат игры 19.02.2024

В рамках заключительного матча 25-го тура чемпионата Испании Атлетик на своем поле принимал Жирону.

Хозяева встречи первыми открыли счет после ошибки Гарсии. Автором гола стал Беренгер.

Читай также: Игрок Жироны с юмором отреагировал на слухи об интересе со стороны Барселоны

На первых минутах второго тайма гости сравняли счет - Виктор Цыганков замкнул простерл Мартина.

Сразу после этого Атлетик быстро дважды забил. Беренгер оформил дубль, а Уильямс отправил третий мяч в ворота Жироны.

Каталонцы не собиралсь сдаваться и продолжили атаковать, что привело ко второму забитому голу. Эрик Гарсия замкнул передачу своего однофамильца Алеша Гарсии.

До конца встречи Жирона имели пару возможностей спастись, но сравнять счет не удалось.

Отметим, что Артем Довбик провел весь поединок на поле, а Цыганков был заменен на 89 минуте.

В турнирной таблице чемпионата Испании Атлетик идет на пятом месте, имея 49 баллов. Жирона располагается на второй строчке с 56 очками.

Статистика матча 25-го тура Ла Лиги Атлетик - Жирона

Атлетик - Жирона 3:2

Голы: Беренгер, 2, 56, Уильямс, 60 - Цыганков, 49, Гарсия, 75

Ожидаемые голы (XG): 1.93-2.02

Владение мячом: 30%-70%

Удары: 14-12

Удары в створ: 7-6

Фолы: 16-13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!