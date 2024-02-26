iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Три представителя АПЛ проявляют интерес к Довбику

Следующим летом развернется нешуточная борьба за форварда Жироны и сборной Украины.
Сегодня, 16:24
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Своим феноменальным сезоном в составе Жироны Артем Довбик обратил на себя внимание многих клубов Европы.

Как сообщает журналист ESPN и TNT Sports Экрем Конур, за ситуацией вокруг 26-летнего форварда следят три клуба Английской Премьер-лиги, а именно Арсенал, Вест Хэм и Ньюкасл.

Также отмечается, что, помимо данной троицы, игроком сборной Украины интересуются клубы Серии А, Бундеслиги и все той же Ла Лиги, в которой он выступает.

Читай также: Заря испортила Долганскому дебют на посту главного тренера Ворсклы

В нынешнем сезоне Артем Довбик принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 7 результативными передачами.

Ранее тренер по физической подготовке Жироны сделал свою оценку прогресса Артема Довбика в Жироне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Вест Хэм АПЛ Арсенал Лондон Жирона артем довбик

Статьи по теме

Арсенал без Зинченко одержал уверенную победу над Ньюкаслом Арсенал без Зинченко одержал уверенную победу над Ньюкаслом
Голкипер Манчестер Сити установил клубный рекорд в матче АПЛ с Борнмутом Голкипер Манчестер Сити установил клубный рекорд в матче АПЛ с Борнмутом
Манчестер Сити одержал минимальную победу над Борнмутом Забарного Манчестер Сити одержал минимальную победу над Борнмутом Забарного
Зинченко против Лебиги: Онлайн-трансляция благотворительного шоу-матча по CS2 Зинченко против Лебиги: Онлайн-трансляция благотворительного шоу-матча по CS2
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:11
Зинченко против Лебиги: Онлайн-трансляция благотворительного шоу-матча по CS2
Теннис17:50
Цуренко сразится с лучшей теннисисткой Великобритании на старте турнира в США
Украина17:40
УПЛ: Александрия сенсационно отобрала очки у Шахтера, Заря обыграла Ворсклу
Европа17:25
Шахтер не сумел победить Александрию в матче с несколькими воздушными тревогами
Украина17:25
Черноморец благодаря единственному удару избежал поражения в матче с Оболонью
Европа17:07
"Я ему сочувствую": эксперт жестко раскритиковал Мудрика
Футбол17:02
Бразилия обновила собственный рекорд, став шестикратным чемпионом мира по пляжному футболу
Украина16:47
Лидер Полесья выбыл на длительный срок
НБА16:47
Холмгрен установил новый статистический рекорд для новичков НБА
Европа16:25
На стадионе Реала начали продавать аксессуары с изображением Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK