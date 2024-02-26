Три представителя АПЛ проявляют интерес к Довбику

Следующим летом развернется нешуточная борьба за форварда Жироны и сборной Украины.

Своим феноменальным сезоном в составе Жироны Артем Довбик обратил на себя внимание многих клубов Европы.

Как сообщает журналист ESPN и TNT Sports Экрем Конур, за ситуацией вокруг 26-летнего форварда следят три клуба Английской Премьер-лиги, а именно Арсенал, Вест Хэм и Ньюкасл.

Также отмечается, что, помимо данной троицы, игроком сборной Украины интересуются клубы Серии А, Бундеслиги и все той же Ла Лиги, в которой он выступает.

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В нынешнем сезоне Артем Довбик принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 7 результативными передачами.

Ранее тренер по физической подготовке Жироны сделал свою оценку прогресса Артема Довбика в Жироне.

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