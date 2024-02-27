iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Цыганкова и Довбика назвал клуб, в котором будет работать в следующем сезоне

Специалист определился со своим будущим.
Сегодня, 11:00
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел Санчес высказался о своих планах на будущее.

Специалист, который заинтересовал Барселоны, не будет уходить из Жироны.

Читай также: Жена Цыганкова мило поздравила украинца с голом в матче против Райо Вальекано

"Я уверен, что буду здесь в следующем сезоне. Что касается Савиньо, то он арендованный у Труа игрок, еще 1 год пребывания в нашей команде будет для него очень полезен", - приводит слова Мичела Marca.

Напомним, Жирона в последнем туре разгромила Райо Вальекано. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Личное признание: Анчелотти оценил игру Лунина в победном матче с Севильей Личное признание: Анчелотти оценил игру Лунина в победном матче с Севильей
Мбаппе уговорил руководство Реала подписать своего брата Мбаппе уговорил руководство Реала подписать своего брата
Ястремская сыграет с американкой на старте турнира в США Ястремская сыграет с американкой на старте турнира в США
"Семейная травма": игрок Шахтера объяснил, почему отказывается возвращаться в Украину "Семейная травма": игрок Шахтера объяснил, почему отказывается возвращаться в Украину
Помочь журналистам

Видео

Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано
Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа12:00
Личное признание: Анчелотти оценил игру Лунина в победном матче с Севильей
Европа11:52
Мбаппе уговорил руководство Реала подписать своего брата
Теннис11:35
Ястремская сыграет с американкой на старте турнира в США
Украина11:24
"Семейная травма": игрок Шахтера объяснил, почему отказывается возвращаться в Украину
Европа11:21
Барселона исключила Алвеса из списка клубных легенд
Европа11:00
Тренер Цыганкова и Довбика назвал клуб, в котором будет работать в следующем сезоне
Европа10:50
ФИФА анонсировала запуск нового проекта FIFA Series, первые матчи пройдут в марте
Европа10:35
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Европа10:25
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа10:20
Лидер Наполи может заменить Мбаппе в ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK