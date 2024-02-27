Тренер Цыганкова и Довбика назвал клуб, в котором будет работать в следующем сезоне

Главный тренер Жироны Мичел Санчес высказался о своих планах на будущее.

Специалист, который заинтересовал Барселоны, не будет уходить из Жироны.

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"Я уверен, что буду здесь в следующем сезоне. Что касается Савиньо, то он арендованный у Труа игрок, еще 1 год пребывания в нашей команде будет для него очень полезен", - приводит слова Мичела Marca.

Напомним, Жирона в последнем туре разгромила Райо Вальекано. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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