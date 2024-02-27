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Футбол

Жена Цыганкова мило поздравила украинца с голом в матче против Райо Вальекано

Романа принесла удачу своему возлюбленному.
Сегодня, 10:15
Виктор Цыганков с семьей / instagram.com/manaromana8
Виктор Цыганков с семьей / instagram.com/manaromana8

В понедельник, 26 февраля, Жирона на своем поле разгромила Райо Вальекано (3:0).

Автором одного из голов стал украинский вингер Виктор Цыганков.

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Супруга футболиста Романа поздравила своего мужа с голом.

"Для нашего милого мальчика Леона", - написала девушка.

Отметим, что до матча Романа подарила Виктору уникальные бутсы, которые принесли ему удачу.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Жирона - Райо Вальекано.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано
Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано

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