Жена Цыганкова мило поздравила украинца с голом в матче против Райо Вальекано
Романа принесла удачу своему возлюбленному.
В понедельник, 26 февраля, Жирона на своем поле разгромила Райо Вальекано (3:0).
Автором одного из голов стал украинский вингер Виктор Цыганков.
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Супруга футболиста Романа поздравила своего мужа с голом.
"Для нашего милого мальчика Леона", - написала девушка.
Отметим, что до матча Романа подарила Виктору уникальные бутсы, которые принесли ему удачу.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Жирона - Райо Вальекано.
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