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"Принесут удачу": жена Цыганкова показала уникальные бутсы Виктора

Украинец получил подарок от своей возлюбленной.
Сегодня, 10:28
Виктор Цыганков с супругой / instagram.com/viktortsygankov
Виктор Цыганков с супругой / instagram.com/viktortsygankov

В понедельник, 26 февраля, Жирона на своем поле примет Райо Вальекано в рамках чемпионата Испании.

Незадолго до поединка украинский вингер Виктор Цыганков получил подарок.

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Супруга футболиста Романа подарила Виктору бутсы с уникальным дизайном. На обуви написаны имена возлюбленной и сына - Леон.

"Я надеюсь, что они принесут всу удачу мира", - написала Романа.

Ранее сообщалось, что Милевский растрогал подписчиков душевным поступком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

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