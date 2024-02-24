"Принесут удачу": жена Цыганкова показала уникальные бутсы Виктора
Украинец получил подарок от своей возлюбленной.
В понедельник, 26 февраля, Жирона на своем поле примет Райо Вальекано в рамках чемпионата Испании.
Незадолго до поединка украинский вингер Виктор Цыганков получил подарок.
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Супруга футболиста Романа подарила Виктору бутсы с уникальным дизайном. На обуви написаны имена возлюбленной и сына - Леон.
"Я надеюсь, что они принесут всу удачу мира", - написала Романа.
Ранее сообщалось, что Милевский растрогал подписчиков душевным поступком.
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