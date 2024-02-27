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Гол сына Шевченко помог Уотфорду U-17 пройти в финал юношеского турнира

Кристиан вновь отметился забитым мячом за "оленей".
Сегодня, 19:31
Кристиан Шевченко (слева) / Уотфорд
Кристиан Шевченко (слева) / Уотфорд

В рамках 1/2 финала турнира Professional Development League Уотфорд U-17, цвета которого защищает сын Андрея Шевченко Кристиан сыграл со сверстниками из Бернли.

"Олени" победили со счетом 2:0, а один из забитых мячей на свой счет записал как раз Шевченко-младший. 

В финале соревнований Уотфорд U-17 сыграет с победителем пары Кру Александра - Флитвуд.

Стоит сказать, что Кристиан забил уже четвертый гол за лондонский клуб в последних матчах.

Отметим, что ранее сообщалось, что Кристиан Шевченко попал в резервный список игроков сборных Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Кристиан Шевченко

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