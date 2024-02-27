Сборная Швеции впервые в истории назначила главным тренером иностранца

Сборная Швеции официально представила нового тренера.

Напомним, что Янне Андерсон был уволен с этого поста после того, как команда не прошла квалификацию на Евро-2024.

Новым наставником "сине-желтых" назначен датчанин Йон-Даль Томассон, который приступит к своим обязанностям с 1 марта.

Интересно, что впервые в истории сборной Швеции главным тренером команды стал иностранец.

Ранее также сообщалось, что сын Шевченко снова забил за Уотфорд.

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