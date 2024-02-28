Защитник аутсайдера АПЛ заинтересовал испанский гранд

Мурильо всего за сезон дорос до европейского гранда.

Защитник Ноттингем Фореста Мурильо уже летом может уйти на повышение, пишет teamtalk.

"Лесники" купили молодого бразильца прошлым летом всего за 15 млн фунтов. Игрок быстро стал одним из главных действующих лиц команды.

Мурильо продемонстрировал настолько уверенную игру, что привлек внимание европейских грандов, однако на это лето у игрока уже есть один конкретный вариант.

Бразилец понравился Диего Симеоне, который видит в защитнике замену Марио Эрмосо, который также может покинуть клуб летом.

Трансфермаркт оценивает Мурильо в 22 млн евро, но его реальная цена будет зависеть от того, где Ноттингем завершит сезон.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл хочет именитого тренера.

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