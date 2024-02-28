Ассистент Клоппа уже нашел себе следующее место работы

Ассистент Юргена Клоппа в Ливерпуле Пеп Лейндерс ведет переговоры с новым клубом, пишет talkSPORT.

Напомним, что 41-летний специалист ранее заявлял, что покинет Ливерпуль вместе с Клоппом и начнет самостоятельную тренерскую карьеру.

Голландец уже ведет переговоры с Аяксом по поводу того, чтобы возглавить клуб летом.

Предполагается, что Джон ван ’т Схип покинет место тренера и станет техническим менеджером клуба.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль пытается вернуть бывшего спортивного директора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!