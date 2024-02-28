iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ассистент Клоппа уже нашел себе следующее место работы

Пеп Лейндерс ведет переговоры с Аяксом.
Сегодня, 18:58
Пеп Лейндерс / Getty Images
Пеп Лейндерс / Getty Images

Ассистент Юргена Клоппа в Ливерпуле Пеп Лейндерс ведет переговоры с новым клубом, пишет talkSPORT.

Напомним, что 41-летний специалист ранее заявлял, что покинет Ливерпуль вместе с Клоппом и начнет самостоятельную тренерскую карьеру.

Голландец уже ведет переговоры с Аяксом по поводу того, чтобы возглавить клуб летом. 

Предполагается, что  Джон ван ’т Схип покинет место тренера и станет техническим менеджером клуба. 

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль пытается вернуть бывшего спортивного директора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Тен Хаг и Рэшфорд перестали общаться из-за разгульной жизни игрока Тен Хаг и Рэшфорд перестали общаться из-за разгульной жизни игрока
"Очень сложно выбрать, я тренировал 40 лет": Венгер собрал своего идеального футболиста "Очень сложно выбрать, я тренировал 40 лет": Венгер собрал своего идеального футболиста
Правительство Британии не даст денег на новый стадион МЮ Правительство Британии не даст денег на новый стадион МЮ
Моуриньо: Мы с Роналду были уничтожены после полуфинала Лиги чемпионов-2012 Моуриньо: Мы с Роналду были уничтожены после полуфинала Лиги чемпионов-2012
Помочь журналистам

Видео

Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити
Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа20:17
"Очень сложно выбрать, я тренировал 40 лет": Венгер собрал своего идеального футболиста
Европа19:57
Правительство Британии не даст денег на новый стадион МЮ
Лига Чемпионов19:47
Моуриньо: Мы с Роналду были уничтожены после полуфинала Лиги чемпионов-2012
Европа19:30
В Реале недовольны реакцией своего новичка на решение Анчелотти
Формула 119:26
Риккардо: Место в Ред Булл в 2025 году - это цель, а не фокус моего внимания
Европа19:05
Экс-защитник Манчестер Юнайтед возглавил сборную Ирландии
Европа18:58
Ассистент Клоппа уже нашел себе следующее место работы
Другие страны18:31
Жители родного города Дани Алвеса просят демонтировать статую футболиста
Европа18:23
Ливерпуль предпримет последнюю попытку вернуть бывшего спортивного директора
Европа18:08
Защитник аутсайдера АПЛ заинтересовал испанский гранд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK