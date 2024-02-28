Ассистент Клоппа уже нашел себе следующее место работы
Пеп Лейндерс ведет переговоры с Аяксом.
Ассистент Юргена Клоппа в Ливерпуле Пеп Лейндерс ведет переговоры с новым клубом, пишет talkSPORT.
Напомним, что 41-летний специалист ранее заявлял, что покинет Ливерпуль вместе с Клоппом и начнет самостоятельную тренерскую карьеру.
Голландец уже ведет переговоры с Аяксом по поводу того, чтобы возглавить клуб летом.
Предполагается, что Джон ван ’т Схип покинет место тренера и станет техническим менеджером клуба.
Ранее также сообщалось, что Ливерпуль пытается вернуть бывшего спортивного директора.
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