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В Реале недовольны реакцией своего новичка на решение Анчелотти

Арда Гюлер не рад своему положению.
Сегодня, 19:30
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Арда Гюлер и мадридский Реал недовольны друг другом, пишет AS.

Напомним, турка купили летом за 20 млн евро, но он пропустил из-за травм первую половину сезона. А восстановившись сыграл всего 92 минуты.

Гюлер понимает, что не может сейча сбыть игроком стартового состава, но ждет, что тренер хоть как-то будет его использовать.

В матче Альмерией Гюлер разминался в течение второго тайма, а когда понял, что не выйдет, обиженно бросил манишку около скамейки запасных.

В матче с Севильей турок должен был выйти на поле, но гол Модрича поменял планы Анчелотти и Гюлер снова остался на лавке. Игрок сидел там грустный и не радовался победе команды.

В клубе раздумывают над тем, чтобы отправить Гюлера в аренду, но сам игрок не хочет уходить.

Ранее также сообщалось, что Лунин определился со своим будущим.

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