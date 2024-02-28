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Правительство Британии не даст денег на новый стадион МЮ

Рэтклифф надеялся на государственные инвестиции.
Сегодня, 19:57
Getty Images
Getty Images

Депутат лейбористской партии Лиз Патель заявила, что Рэтклиффу придется строить стадион за свои деньги, пишет 90Min.

Напомним, что сэр Джим намерен построить для Манчестер Юнайтед новый стадион, который должен стать "Уэмбли Севера".

Проект прежполагается очень дорогой, потому бизнесмен выразил надежду, что праивтельство поддержит его инициативу. Однако, не поддержало.

Точнее, депутатам понравилась идея реконструировать старую часть Манчестера, однако деньги налогоплательщиков они на это не направят.

Ранее также сообщалось, что экс-защитник МЮ возглавил сборную Ирландии.

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