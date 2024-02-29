iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Божьи часы - всегда вовремя": Мудрик объяснил свое празднование гола в матче Кубка Англии

Украинец оригинально отметил свой результативный удар в поединке с Лидсом.
Сегодня, 11:10
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Челси в матче 1/8 финала Кубка Англии обыграл Лидс, вырвав победу со счетом 3:2 на последних минутах противостояния.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел на этот поединок в стартовом составе и на 37-й минуте отметился голом, сопроводив его оригинальным празднованием - игрок указал якобы на часы на своей руке.

Источник: Getty Images

Читай также: Мудрик забил, а Челси с трудом обыграл Лидс в Кубке Англии

После матча Мудрик у себя в Instagram опубликовал пост, объяснив свое празднование.

"Человеческие часы - всегда спешат, Божьи часы - всегда вовремя", - написал футболист.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Челси - Лидс (3:2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Лидс Кубок Англии Михаил Мудрик

Статьи по теме

Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии
Барселона вернула Алвеса в список легенд клуба Барселона вернула Алвеса в список легенд клуба
Унижение Юнайтед и камбек против Барсы: лучшие матчи Клоппа в Ливерпуле Унижение Юнайтед и камбек против Барсы: лучшие матчи Клоппа в Ливерпуле
"Просто смех, еб***": Милевский жестко отреагировал на слова Алиева "Просто смех, еб***": Милевский жестко отреагировал на слова Алиева
Помочь журналистам

Видео

Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии
Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: женская индивидуальная гонка откроет этап Кубка мира в Холменколлене
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа11:18
Барселона вернула Алвеса в список легенд клуба
Европа11:15
Унижение Юнайтед и камбек против Барсы: лучшие матчи Клоппа в Ливерпуле
Европа11:10
"Божьи часы - всегда вовремя": Мудрик объяснил свое празднование гола в матче Кубка Англии
Украина11:02
"Просто смех, еб***": Милевский жестко отреагировал на слова Алиева
Европа10:38
Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии
Европа10:22
Ливерпуль установил необычное клубное достижение
Европа10:01
Вандалы облили краской статую Дани Алвеса в его родном городе
Европа09:59
Интер установил очередной клубный рекорд
Биатлон09:55
Биатлон-2023/2024: женская индивидуальная гонка откроет этап Кубка мира в Холменколлене
Теннис09:40
Калинина разгромила колумбийку на пути в четвертьфинал турнира в Остине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK