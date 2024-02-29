"Божьи часы - всегда вовремя": Мудрик объяснил свое празднование гола в матче Кубка Англии

Украинец оригинально отметил свой результативный удар в поединке с Лидсом.

Челси в матче 1/8 финала Кубка Англии обыграл Лидс, вырвав победу со счетом 3:2 на последних минутах противостояния.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел на этот поединок в стартовом составе и на 37-й минуте отметился голом, сопроводив его оригинальным празднованием - игрок указал якобы на часы на своей руке.

Источник: Getty Images

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После матча Мудрик у себя в Instagram опубликовал пост, объяснив свое празднование.

"Человеческие часы - всегда спешат, Божьи часы - всегда вовремя", - написал футболист.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Челси - Лидс (3:2).

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