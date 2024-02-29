Известный инсайдер высказался о будущем Мудрика

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на ситуацию вокруг Михаила Мудрика.

Романо заверил, что украинский вингер полностью сфокусирован на игре за Челси, и заявил, что пока у него нет информацию о планах Михаила на лето.

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"Важно помнить, что Мудрик никогда не был вынужден что-то подписывать. Он согласился, поскольку Челси был рад его видеть, а также был единственным клубом, который договорился с Шахтером о цене.

Конечно, Мудрик хотел перейти в Арсенал. Тогда то, насколько он этого хотел, было публичным. Однако сейчас он полностью сфокусирован на Челси и я не знаю о каких-либо его планах на лето", - цитирует слова Фабрицио Twitter-аккаунт Chelsea Dodgers.

Напомним, вчера появилась информация, что, якобы Михаил был в слезах, когда узнал, что переходит в Челси, а не в Арсенал, но это оказалось неправдой.

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