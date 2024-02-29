Почеттино: Мудрик имеет невероятный талант. Этот талант надо вкладывать в команду

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино поделился мыслями о перформансе Михаила Мудрика в матче против Лидс Юнайтед.

Аргентинец в очередной раз подчеркнул, что украинец одарен талантом, но, ему нужно больше вкладываться в командную игру.

"Мудрик имеет невероятный талант. Нужно вкладывать этот талант в команду. Для этого нужно время. И это касается не только Мудрика. Вы знаете, что на этом уровне надо работать с мячом и без него", - сказал специалист на послематчевом флеш-интервью.

Напомним, вчера вингер "синих" забил один из голов, которые помогли Челси пройти Лидс в Кубке Англии .

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