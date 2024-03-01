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Ливерпуль нацелился на защитника австрийского клуба

Зимой Умар Соле мог оказаться вовсе в Наполи.
Сегодня, 11:55
Умар Соле / Getty Images
Умар Соле / Getty Images

Ливерпуль внимательно следить за игроком РБ Зальцбург Умаром Соле, пишет GFFN.

Речь идет о 24-летнем Умаре Соле, который зимой мог оказаться в Наполи. Однако неаполитанцам не удалось согласовать с игроком личный контаркт.

Ливерпуль также мог зимой попробовать подписать француза, но решил этого не делать. Теперь, когда Соле снова свободен, клуб может вернуться за ним летом.

Зальцбург купил защитника у Лиона за 4,5 млн евро, сейчас  Трансфермаркт оценивает Соле в 17 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Эрик Дайер перейдет в Баварию.

 

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